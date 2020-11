Elezioni Usa: Servizio segreto rafforza sicurezza Biden nel caso dichiari vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo United States Secret Service, agenzia federale cui è affidata la protezione del presidente e della sua famiglia, ha mobilitato ulteriori agenti a protezione del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, in previsione di una sua proclamazione di vittoria, dopo l’elezione presidenziale dello scorso 3 novembre. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, che cita fonti interne all’agenzia. I rinforzi verranno assegnati alla protezione del quartier generale della campagna di Biden a Wilmington, nel Delaware, dove il candidato democratico intende rimanere anche oggi, 6 novembre. Biden potrebbe conquistare i 270 grandi elettori necessari a proclamarsi vincitore proprio oggi: Nella Pennsylvania e in Georgia, due Stati in bilico non ancora assegnati, l’iniziale consistente vantaggio del presidente Donald Trump è stato infatti progressivamente eroso dall’afflusso di voti postali, e lo spoglio delle schede è stato rallentato dalle autorità statali, mano a mano che l’esito del voto diveniva sempre più incerto. Secondo le indiscrezioni della “Washington Post”, a Biden non è stato ancora concesso il livello di protezione previsto per il presidente eletto. (Nys)