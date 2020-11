Marocco: Tanger Tech, al via il primo investimento cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il primo investimento nella zona di Tanger Tech dopo che il 3 novembre si è svolta una cerimonia di firma in videconferenza dell'accordo di partnership tra attori cinesi, la regione di Tangeri-Tetouan-Al Hoceima, l'Agenzia speciale per il Mediterraneo di Tangeri (Tmsa) e la Banca d'Africa (Bmce). Aeolon è il primo operatore a installarsi a Tanger Tech. Il produttore cinese di pale eoliche aprirà lì una fabbrica. Nel frattempo, le infrastrutture e le strade della prima fase sono quasi completate. Il gruppo cinese China Road & Bridge Corporation (Crbc) ha appena acquisito una partecipazione del 35 per cento nella Société d'aménagement de Tanger Tech (Satt) insieme a Bank of Africa, consiglio della regione di Tangeri-Tétouan-Al Hoceima e dell'Agenzia speciale TangerMed.(Mar)