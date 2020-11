Covid: Misiani, oggi in Cdm decreto Ristori 2, indennizzi a settori colpiti soprattutto nelle zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri approverà oggi un ulteriore decreto legge per aiutare le attività economiche interessate dalle ultime misure restrittive. Lo ha detto il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio 1 Rai. "Lo schema è analogo al decreto Ristori 1, un contributo a fondo perduto per tutte le imprese che già lo hanno avuto a luglio ma maggiorato fino al doppio nella grande maggioranza dei casi, e tre mesi di credito d'imposta per affitti passivi", ha spiegato. "E’ un meccanismo che vale per tutta l'Italia, ma rafforzato per quelle zone rosse che hanno uno spettro di attività chiuse maggiore", ha aggiunto Misiani. (Rin)