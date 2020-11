Covid: Sileri, divisione in aree basata su parametri numerici oggettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione delle regioni in aree di rischio è basata su "parametri che valutano 21 fattori. In sintesi si va a vedere qual è la capacità diagnostica sul territorio, la capacità di poter ricoverare i pazienti, quindi si valuta non solo l’andamento dell’epidemia, ma anche la risposta del sistema sul territorio". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Radio Cusano Campus. "Dove c’è alto rischio è necessaria una chiusura temporanea che consenta in un paio di settimane di abbassare i numeri - ha precisato -. Sono parametri numerici oggettivi, che non hanno nulla a che vedere con la politica, parlare di centrodestra e centrosinistra è una stupidaggine. Non vi è un colore politico, è come una diagnosi del territorio. Quello che è successo oggi ad una regione, tra due settimane potrebbe accadere ad un’altra regione con un altro colore politico, dipende da questo monitoraggio". (com)