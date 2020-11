Bolivia: portavoce Mas denuncia attentato contro presidente eletto Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Movimento al socialismo (Mas), il partito di Evo Morales, ha denunciato un tentativo di attentato contro il presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, a pochi giorni dal suo insediamento, previsto l’8 novembre. “Qualche minuto fa siamo stati vittime dell'attacco di un gruppo che ha lasciato della dinamite presso la sede del partito dove si trovava il nostro presidente eletto Luis Arce. Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo", ha detto il portavoce in un'intervista a “Television Universitaria” e “Red Uno”. “Non abbiamo visto alcuna dichiarazione a questo riguardo da parte del ministro dell’Interno Arturo Murillo, quindi ci sentiamo in balia di noi stessi, totalmente indifesi e nessuno ci dà le garanzie necessarie per la sicurezza”, ha aggiunto. (segue) (Brb)