Bolivia: portavoce Mas denuncia attentato contro presidente eletto Arce (2)

- L’attacco denunciato dal Mas è avvenuto nel quartiere di Sopocachi della capitale La Paz. Secondo quanto riferisce la stampa locale l’esplosione non ha provocato feriti. L’ex presidente Morales ha condannato l’accaduto. “Condanniamo l'attacco alla nostra sede a La Paz. Piccoli gruppi cercano di creare un clima di confusione e violenza, ma non ci riusciranno. Non cadremo in nessuna provocazione. La nostra rivoluzione è pacifica e democratica”, ha scritto Morales sul suo account Twitter. “Il governo di fatto intende generare violenza con l'aiuto di un membro del Tribunale supremo elettorale della Bolivia che cerca di seminare dubbi sulle elezioni nelle quali il Mas ha vinto clamorosamente e ampiamente. Non cadremo nelle provocazioni, la priorità è uscire dalla crisi”. L'attacco è stato condannato anche dall'ex presidente del Senato, Eva Copa. "Hanno cercato di minare l'integrità del presidente eletto boliviano e creare un clima di instabilità prima del passaggio del mandato. Saremo uniti contro ogni tentativo di intaccare la volontà del popolo", ha scritto Copa sul suo account Twitter. (segue) (Brb)