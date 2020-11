Russia-Germania: procura di Mosca su caso Navalnyj, da Berlino nessuna risposta a nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del procuratore generale della Russia ha ricevuto la risposta alle inchieste rivolte alle autorità giudiziarie tedesche in merito la situazione dell'attivista dell'opposizione, Aleksej Navalnyj, avvelenato lo scorso agosto a Tomsk e curato in Germania. È quanto si legge in una nota, secondo cui la parte tedesca non ha risposto ad alcuna delle domande poste da Mosca. “Non abbiamo ricevuto alcuna spiegazione sostanziale alle questioni sollevate sinora. Sulla base della natura di questa risposta, si può affermare che, a oggi, le richieste dell'ufficio del Procuratore generale della Federazione Russa rimangono insoddisfatte", si legge nella nota. L'Ufficio del procuratore generale ritiene che tale risposta privi la Russia "dell'opportunità di stabilire in modo affidabile le circostanze dell'incidente" che ha coinvolto l’oppositore. La procura russa, infatti, aveva nuovamente chiesto informazioni sulla sostanza con cui Navalnyj, secondo le indagini svolte in Germania, sarebbe stato avvelenato.(Rum)