Trasporti: Fontana, non si possono aumentare corse su una linea già coperta al 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non tutti i trasporti sono regionali, alcuni sono di amministrazione cittadina e sono quelli che creano maggiori preoccupazioni. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Ma non si possono aumentare le corse su una linea che è già coperta al 100%". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia in collegamento alla trasmissione su Rai radio1 all'interno di Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini. (Com)