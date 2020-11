Francia: ministro Istruzione, 400 violazioni del minuto di silenzio per Samuel Paty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono state "400 violazioni" del minuto di silenzio che si è tenuto il 2 novembre in tutte le scuole di Francia per ricordare Samuel Paty, il professore decapitato per aver mostrato delle caricature di Maometto in classe. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". "Ognuna di queste violazioni è perseguita da provvedimenti disciplinari", ha detto Blanquer spiegando che per una decina di casi ci sono stati anche provvedimenti penali. "È interessante parlare con le famiglie, capire quello che succede, andare più lontano con le amministrazioni sociali e la polizia e la giustizia", ha affermato il ministro. (Frp)