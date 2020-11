Brexit: commissario Mercato interno Breton, 50 per cento possibilità di un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il 50 per cento delle possibilità che il Regno Unito trovi un accordo con Bruxelles sull'uscita dall'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato interno, Therry Breton, ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". "Siamo estremamente chiari sulle condizioni e l'accesso a mercato europeo", ha detto Breton. Sulla possibilità di tassare i prodotti statunitensi come autorizza l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Breton afferma che Bruxelles aspetterà l'esito delle elezioni presidenziali, sottolineando che c'è "questa possibilità". Il commissario europeo evoca poi la creazione di un vaccino contro il coronavirus: "La Commissione ha firmato contratti con tre grandi fornitori di vaccini più altri tre quindi si mette in situazione di avere diverse centinaia di milioni di dosi, tra le 400 e le 600 milioni di dosi", ha spiegato, aggiungendo che per i test "bisogna aspettare il primo semestre del prossimo anno". (Frp)