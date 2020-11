Calabria: Fragomeni su zona rossa, "decisione grave, necessari revisione norme e ristori immediati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una decisione grave l'aver dichiarato la Calabria zona rossa: una decisione presa non in riferimento al numero dei contagi, contenuti anche se in progressione, ma alla fragilità del sistema sanitario, alle sue condizioni ambientali e di personale. Una decisione che va però a penalizzare ulteriormente la nostra regione ed i nostri cittadini, già provati dalla pesante crisi in atto. Siamo passati da regione sostanzialmente risparmiata dall’epidemia, a contagi zero prima della riapertura estiva, a 'sorvegliata speciale', con strade vuote, negozi chiusi e mobilità limitata. Una serie di provvedimenti che ci riporteranno indietro nel tempo, infliggendo un colpo mortale al tessuto sociale ed economico del nostro territorio". Queste le parole di Mariateresa Fragomeni, candidata sindaco a Siderno, commentando la notizia dell’inserimento della Calabria tra le zone rosse. "Senza voler minimamente sottovalutare la crisi sanitaria in atto e la gravità di questa seconda ondata (che ha colpito tutta l’Italia), ritengo indispensabile sottolineare quanto la chiusura della nostra regione sia una misura insostenibile per le piccole e medie imprese che operano sul territorio e che, anche in tempi pre-crisi, operavano con tutta una serie di handicap logistici e strutturali", ha aggiunto.(Rin)