Migranti: Tunisia, uomo minaccia di gettare bimba in mare

- Il responsabile del sindacato della zona marittima di Monastir, in Tunisia, Othman Besbas, ha confermato che le pattuglie della Guardia nazionale hanno recuperato un gruppo di dieci tunisini che attraversavano il Mediterraneo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Mosaique Fm", tra i migranti a bordo dell'imbarcazione vi era anche una famiglia composta da un uomo, dalla moglie incinta, da una neonata e da un bambino di circa 15 anni. I migranti sono stati intercettati a livello dell'isola di Quria mentre si trovavano su una barca di legno non in grado di raggiungere le coste italiane. Secondo Basbas, uno dei migranti si è versato benzina sul corpo minacciando di darsi fuoco, mentre il padre di una neonata ha minacciato di gettare la figlia dalla barca nel tentativo di proseguire la traversata.(Tut)