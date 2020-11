Viabilità: Anas, chiuso provvisoriamente tratto su statale 39 a Edolo (Bs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che sulla strada statale 39 'del Passo dell'Aprica' è provvisoriamente chiuso il tratto in corrispondenza del territorio comunale di Edolo in provincia di Brescia, a causa di materiale franata sul piano viabile. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale di Anas è sul posto per effettuare i controlli sul versante e rimuovere il materiale franato al fine di riaprire il tratto appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.(Com)