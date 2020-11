Cina: coronavirus, casa farmaceutica AstraZeneca avvierà sperimentazione vaccino entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca, azienda biofarmaceutica svedese-britannica, prevede di avviare sperimentazioni cliniche in fase iniziale e intermedia del suo potenziale vaccino contro il coronavirus in Cina quest'anno. Lo ha annunciato oggi il suo amministratore delegato Pascal Soriot. Il prodotto è già nella fase finale delle sperimentazioni cliniche in altri paesi e AstraZeneca e il suo partner del progetto, l'Università di Oxford, si aspettano dati dalle sperimentazioni in fase avanzata di quest'anno. In Cina, l'azienda ha un accordo con Shenzhen Kangtai Biological Products per produrre il vaccino nel paese. In base all'accordo, Shenzhen Kangtai, uno dei principali produttori di vaccini in Cina, garantirà una capacità di produzione annuale di almeno cento milioni di dosi del colpo sperimentale AZD1222 entro la fine di quest'anno. "Il vaccino potrebbe essere approvato per l'uso in Cina entro la metà del 2021 dopo la raccolta dei dati di sicurezza dagli studi di Fase 1 e di Fase 2 in Cina e dei dati di efficacia dagli studi di Fase 3 all'estero", ha siegato Leon Wang, capo dell'operazione cinese di AstraZeneca. (segue) (Cip)