Roma: picchia selvaggiamente due cani in strada, denunciata 30enne (2)

- La donna è stata portata presso gli uffici del commissariato Trastevere, diretto da Maria Placanica, dove è stato richiesto un intervento della Asl-Servizioveterinario e soccorso gli animali, per meglio constatare lo stato di salute dei cani. Dopo aver attivato la procedura per la verifica delle loro condizioni fisiche, i due bellissimi cani, spaventati, malnutriti, claudicanti ed in condizioni igieniche precarie, sono stati prelevati e trasportati presso il canile comunale, in via della Magliana. La donna, invece, è stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale con contestuale inoltro di un'informativa di reato alla locale Procura della Repubblica la quale, successivamente, ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo dei due cani. (Rer)