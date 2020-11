Regno Unito: Londra, oltre 100 arresti durante protesta anti-quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia londinese ha arrestato 104 persone durante una protesta anti-quarantena nel centro della capitale britannica, per aver infranto le norme anti-assembramento. Alcune centinaia di manifestanti si sono riuniti nei pressi di Parliament square, di fronte alla Camera dei comuni, per esprimere il proprio dissenso al grido di "libertà" e "basta lockdown". La polizia cittadina ha intimato alla protesta di disperdersi, per poi procedere con gli arresti una volta che il proprio ordine è rimasta inascoltato, per violazione delle norme che vietano la riunione di due o più nuclei abitativi diversi, sia all'aperto che al chiuso. (Rel)