Spagna: calo della produzione industriale dello 0,6 per cento nel mese di settembre

- In Spagna la produzione industriale ha registrato a settembre un calo dello 0,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Secondo quanto reso noto dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), sono stati accumulati nove mesi consecutivi di tassi negativi su base annua, anche se l'indicatore si sta avvicinando alla stabilizzazione. L'indice di produzione industriale (Ipi) aveva già iniziato l'anno al ribasso con riduzioni della produzione del 4,3 per cento a gennaio e dello 0,4 per cento a febbraio. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla prima ondata della pandemia del coronavirus, ha 12,1 per cento a marzo, il 34,1 per cento ad aprile e il 28 per cento a maggio, per poi scendere al 10,1 per cento a giugno, al 6,3 per cento a luglio e al 5,9 per cento ad agosto. (Spm)