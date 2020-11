Brexit: catena di supermercati britannica prevede difficoltà a rifornire Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della catena di supermercati britannica Sainsbury's, Simon Roberts, ha messo in guardia circa il fatto che la propria catena di distribuzione in Irlanda del Nord potrebbe essere messa a grave rischio a partire da gennaio vista la fine del periodo di transizione della Brexit. Secondo Roberts, la situazione nordirlandese "necessiterebbe chiarezza", e senza questa condizione la catena sarà obbligata ad introdurre "restrizioni nel range di prodotti che saranno vendibili", tra cui carne, pesce e altri prodotti freschi a breve data di scadenza. Secondo il trattato sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea firmato lo scorso anno dal primo ministro Boris Johnson, prodotti alimentari freschi provenienti dal Regno Unito saranno soggetti a specifici controlli doganali, e un certificato sanitario atto a proteggere l'isola di Irlanda da focolai di malattie infettive derivate dalla malconservazione delle derrate alimentari, come la salmonella. Roberts ha affermato che l'intera industria della distribuzione e dei trasporti alimentari starebbe spingendo per un tavolo chiarificatore con il governo, in modo da potersi attrezzare e prevenire carenze sugli scaffali nordirlandesi a partire da gennaio. (Rel)