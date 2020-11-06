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ليبيا

 
 
 

ليبيا: استئناف الرحلات الجوية في جنوب ليبيا بعد توقف لأشهر

طرابلس, 06 nov 10:00 - (Agenzia Nova) - أعلنت مصلحة الطيران المدني الإذن لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات إلى جميع المطارات بالمنطقة الجنوبية اعتبارا من اليوم الجمعة.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، قد وافق على إعادة فتح مطار سبها جنوب غرب ليبيا، أمام الرحلات الجوية اعتبارًا من يوم السبت، حيث تسيطر وحدات الجيش الوطني الليبي على جنوب ليبيا.

جاء إعلان موافقة الجنرال حفتر بعد أن دعته جهات أمنية بالمنطقة لفتح مطار سبها "بعد التأكد من تفعيل جميع الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار لحماية وتأمين المسافرين وعدم استغلال المطار في عمليات مشبوهة سواء في تحرك الأفراد المطلوبين للعدالة أو تهريب الممنوعات بجميع أنواعها."



(نوفا)
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