Russia: "The Sun", Putin pronto a dimettersi, sarebbe affetto dal morbo di Parkinson

- Il presidente russo, Vladimir Putin, avrebbe in programma di dimettersi all'inizio del prossimo anno a causa delle sue condizioni di salute. È quanto hanno affermato ieri sera fonti di Mosca del tabloid inglese “The Sun”. Alcuni osservatori hanno riferito che un recente filmato rivelatore mostrerebbe che il capo dello Stato russo avrebbe i possibili sintomi del morbo di Parkinson; inoltre, altre fonti, riferiscono che la sua ex compagna, la ginnasta Alina Kabaeva, lo starebbe implorando di lasciare il potere. Alcuni attenti osservatori che hanno studiato alcuni video recenti di Putin hanno notato che le sue gambe sembravano in costante movimento e che sembrerebbe provare dolore mentre si aggrappa al bracciolo di una sedia. Si vede, inoltre, anche che le sue dita tremare mentre tiene in mano una penna e stringe una tazza che, secondo alcuni, conterrebbe dei farmaci antidolorifici. Le speculazioni sulle possibili dimissioni del presidente russo si sono intensificare nei giorni scorsi, dopo che è stata presentata in parlamento la legge che gli consentirebbe di assumere la carica di senatore a vita una volta terminato il mandato presidenziale. (Rel)