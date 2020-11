Kosovo: ministro Salute, necessarie nuove misure restrittive anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti è tornato sulla stretta imposta in precedenza dal governo sottolineando come le misure restrittive sono state il risultato del recente picco di nuovi contagi da Covid-19 nel Paese. "Vedendo la tendenza all'aumento dei casi con Covid-19, soprattutto la scorsa settimana, oggi abbiamo tenuto una riunione online, dove abbiamo deciso di introdurre nuove misure volte a prevenire la diffusione di Covid-19. Questa decisione sarà valutata in due settimane, a seconda sulla situazione epidemiologica e sarà in vigore fino a quando non verrà presa una nuova decisione", ha scritto Hoti. Secondo le nuove misure adottate il primo novembredal Consiglio dei ministri, i bar e i ristoranti devono chiudere dalle 21 alle 5 e possono rimanere aperti anche più tardi solo per il servizio da asporto. Un massimo di cinque persone possono riunirsi nelle aree pubbliche mentre matrimoni e feste di famiglia sono vietate. Il ministero della Sanità del Kosovo aveva annunciato per sabato 31 ottobre una riunione della Commissione di valutazione e coordinamento sulla pandemia di Covid-19. Seduta convocata per discutere di eventuali nuove misure per la prevenzione di un deterioramento della situazione dei contagi, onde evitare restrizioni troppo severe. Il dicastero kosovaro, come riferiscono i media locali, ha chiesto ai cittadini il rispetto delle misure attualmente in vigore. (segue) (Alt)