Kosovo: Tribunale speciale Uck conferma capi d'accusa contro leader Pdk Veseli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "(Il Tribunale dell'Aia) Incardina il principio che non c'è pace senza giustizia e che non c'è giustizia senza pace", ha detto l'ex premier kosovaro parlando del Tribunale dell'Aia come di "parte del viaggio del Kosovo verso la piena statualità". Veseli si è detto quindi fiducioso che il Tribunale dell'Aia potrà confermare che l'Esercito di liberazione del Kosovo è stato un "movimento del popolo", mossosi in "autodifesa" per proteggere la popolazione civile contro il "genocidio attentamente pianificato" dalle forze serbe. (Kop)