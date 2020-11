© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che verranno trasmessi nel corso della giornata:- Kosovo: il presidente Hashim Thaci si dimette dopo la conferma dei capi d'accusa per crimini di guerra da parte del Tribunale speciale dell'Aia che indaga sulle azioni dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.- Libia: il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Fathi Bashaga, si reca in Egitto per una visita storica, mentre fonti stampa ventilano l’ipotesi di un “patto” per la spartizione delle poltrone nel futuro governo di unità nazionale. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.(Res)