Vaticano-Kosovo: segretario di Stato Parolin riceve premier Hoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Avdullah Hoti è stato ricevuto oggi dal segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Hoti e Parolin hanno avuto un colloquio incentrato sulle prospettive legate alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari in Europa e del mancato riconoscimento dell'indipendenza di Pristina da parte dei cinque Stati membri dell'Unione europea. Hoti ha informato inoltre il segretario di Stato Vaticano sull'andamento del processo di dialogo con la Serbia e sui diritti della minoranza serba in Kosovo. Nella giornata di ieri il premier kosovaro è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (Kop)