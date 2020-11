L’attentato a Vienna mostra le falle dell’intelligence e le responsabilità del governo Kurz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati quasi tre giorni dall’attentato di Vienna che ha provocato la morte di quattro persone e dell’attentatore, il ventenne con la doppia cittadinanza austriaco-macedone Fejzulaj Kujtim, ma le autorità ancora non sono riuscite a chiarire con certezza le circostanze dell’attacco. Quella che è sembrata inizialmente un’azione coordinata come quella avvenuta il 13 novembre 2015 a Parigi è stata poi ridimensionata all’azione, apparentemente, di un “lupo solitario” che ha seminato il panico dinnanzi allo Stadttempel, la sinagoga situata nel centro di Vienna. Restano tuttavia diversi punti oscuri: non è stato ancora chiarito se Kujtim abbia operato in solitaria o con altre persone; se c’è stata una rete che ha fornito al giovane le armi automatiche con cui ha compiuto l’attacco e che sono state trovate nella sua abitazione; quanto è estesa, se esiste, la rete di collegamenti legati all’estremismo jihadista presente in Austria.“Agenzia Nova” ha contattato alcune fonti locali che cercano di dipanare questa complessa matassa. La mancanza di notizie certe, a parte alcune sparute informazioni – la comunicazione di perquisizioni della polizia a Linz e Sankt Polten; una ventina di arresti in Austria e altri due in Svizzera, a Winterthur –, secondo le fonti, dipenderebbe in primis dal fatto che mancano ancora troppi elementi e che le indagini sono ancora in corso. “La stessa polizia ha chiesto sin dalla sera del 2 novembre di non divulgare sui social i video delle persone presenti nel centro di Vienna mentre era in corso la sparatoria. Le forze dell’ordine hanno ricevuto oltre 20 mila video che hanno fatto emergere, inizialmente, il dubbio sulla presenza di più attentatori. Ora, invece, sembra sempre più evidente che Kujtim in 9 minuti avrebbe fatto un percorso che partito dalla piazza antistante alla sinagoga si muove nel cosiddetto ‘Triangolo delle Bermuda’, la zona del centro storico di Vienna ricca di locali frequentati da giovani e al cui centro c’è proprio lo Stadttempel”. L’altro tema oggetto di dubbi è la sinagoga. “Questo luogo di culto della Comunità ebraica chiude alle 19, mentre la sparatoria è iniziata poco dopo le 20. Perché agire a quell’ora? La persona uccisa di fronte alla sinagoga era un passante, non un esponente della comunità ebraica. A prescindere o meno dalla pista legata all’antisemitismo, ciò fa pensare a un’azione abbastanza improvvisata”, ha spiegato una delle fonti di “Nova”.In queste ore in Austria, il dibattito politico si è concentrato sulla figura del giovane Fejzulaj Kujtim. “Era stato condannato a 22 mesi di reclusione per aver tentato di partire per combattere in Siria. La pena è stata poi ridotta perché aveva deciso di seguire un percorso di de-radicalizzazione: si era anche iscritto a un’associazione per ex detenuti che favoriscono il reintegro in società e aveva detto di voler abbandonare il percorso jihadista. Quest’ammissione, poi smentita dai fatti, lo ha fatto uscire dal mirino dei servizi d’intelligence, anche se non mancano delle responsabilità”, prosegue una delle fonti. Il riferimento è alla segnalazione dei servizi d’intelligence slovacchi che lo scorso luglio avrebbero avvisato la controparte di Vienna del fatto che Kujtim avesse cercato di acquistare illegalmente delle armi a Bratislava. Peraltro, un documento non ufficiale diramato dal Partito della libertà austriaca (Fpo), schieramento nazionalista all’opposizione, mostrerebbe che l’Europol, su indicazione dei servizi segreti slovacchi, aveva segnalato a luglio all’intelligence austriaca che una persona non identificata, di cui si conosceva la targa della macchina, intendeva acquistare a Bratislava delle munizioni per un kalashnikov. Alla segnalazione di Europol, i servizi austriaci rispondono a settembre asserendo di aver identificato il possessore della macchina con quella targa e indicano il nome di Fejzulaj Kujtim. “La decisione di ignorare la segnalazione ha impedito alla procura di venire a conoscenza dell’intenzione di acquistare armi: se così non fosse accaduto, la procura molto probabilmente sarebbe intervenuta visto che Kujtim aveva dei precedenti”, aggiunge una delle fonti di “Nova”.In questo contesto, l’opposizione – guidata proprio dai populisti di destra dell’Fpo – sta attaccando l’esecutivo del cancelliere Sebastian Kurz. “L’obiezione che pongono è semplice: ‘se sapevate chi era e che aveva cattive intenzione come ha fatto a sfuggirvi?’. Sono emerse, di fatto, una disorganizzazione latente e la classica rivalità i servizi di sicurezza. Il cancelliere è al centro del mirino: ha attaccato i Verdi e la loro esponente Alma Zadic, una profuga bosniaca che grazie all’alleanza con il Partito popolare austriaco (Ovp) di Kurz, occupa l’incarico di ministra della Giustizia. Secondo Kurz la magistratura non avrebbe dovuto scarcerare Kujtim. I fatti, tuttavia, lo smentiscono: sono la polizia e i servizi – che operano sotto il ministero dell’Interno guidato dall’esponente dell’Ovp Karl Nehammer – ad aver sbagliato, visto che l’attentatore era completamente scomparso dai loro radar”, spiegano le fonti. Nehammer e Kurz, in sostanza, si difendono cercando di scaricare la responsabilità sulla ministra della Giustizia, ma l’operato della magistratura sembra essere inattaccabile: “Dopo metà della pena di detenzione per la tipologia di reato imputata a Kujtim, se una persona dimostra una buona condotta viene rilasciata. Se la persona in questione trascorre l’intero periodo in galera, quando esce è più facile che possa sfuggire al controllo della sicurezza, perché ha effettivamente scontato la sua pena: con la scarcerazione preventiva per buona condotta, invece, si resta sotto controllo grazie ai vari strumenti volti a favorirne il reintegro in società”, aggiungono le fonti interpellate da “Nova”.Emerge, oltre alla questione delle persone nate e cresciute in vari Paesi europei e che in questi Paesi si radicalizzano, quella dei foreign fighter: “I servizi hanno accertato che un centinaio di persone hanno tentato di partire dall’Austria per combattere in Siria; di questi, 70 sono tornati e 26 hanno la cittadinanza austriaca. Sinora la polizia diceva di averli sotto controllo, ed effettivamente sembrava così visto che di queste cento persone molte sono state arrestate. Tuttavia 70 persone da monitorare sono tante per un Paese come l’Austria, con evidenti costi operativi per mantenere in piedi delle operazioni di sorveglianza”, ha detto una delle fonti. Altre polemiche riguardano, invece, la comunità islamica: “Loro hanno preso le distanze e ieri una delegazione composta dal presidente e due imam si è recata nel luogo della sparatoria e hanno deposto una corona di fiori. Ma al fianco di queste persone c’è una presenza islamica radicale che non partecipa alla vita della comunità e che è fuori da ogni controllo. Inoltre in Austria sono presenti tantissimi rifugiati delle guerre balcaniche. Si tratta di persone provenienti dal Kosovo, dalla Bosnia-Erzegovina e proprio da questi luoghi potrebbero provenire i fiancheggiatori o i fornitori dell’arma automatica con cui Kujtim ha condotto l’azione”.Ora si parla della riforma dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione e la lotta al terrorismo, l’agenzia di intelligence interna. Kurz parlando oggi al Consiglio nazionale austriaco, la camera bassa del Parlamento, ha promesso una riforma per rimuovere le falle, ma non è la prima volta che si parla di una revisione dell’intelligence. “In passato la precedente alleanza di governo fra l’Ovp del cancelliere e la formazione nazionalista dell’Fpo, l’allora ministro dell’Interno Herbert Kickl (esponente dell’Fpo) tentò di riformare il servizio. Prima degli attacchi jihadisti in Europa, il servizio d’intelligence si occupava di tenere sotto controllo le formazioni di estrema sinistra ed estrema destra. Tuttavia quelle di sinistra sono ben poche in Austria e quindi tutta l’attenzione era rivolta sui gruppi nazionalisti. Kickl, tuttavia, è un esponente di questi circoli: è considerato uno dei membri della linea dura dell’Fpo, un uomo di estrema destra che ha partecipato anche a riunioni di Alternativa per la Germania (Afd), il partito di estrema destra tedesco”, spiegano le fonti. “Una delle sue prime azioni da ministro dell’Interno fu inviare la polizia a perquisire gli uffici del servizio d’intelligence, sostanzialmente per capire cosa potessero avere in mano sui movimenti nazionalisti. Lo scandalo che portò alla fine della coalizione di governo fra Ovp ed Fpo (un video che mostrava l’allora vice cancelliere, Heinz-Christian Strache, intrattenersi con la sedicente nipote di un oligarca russo a pochi mesi dalle elezioni del 2017) gli impedì di fatto di procedere con la riforma”, sostengono le fonti locali di “Nova”. Un quadro abbastanza ingarbugliato che mostra come non siano mancate le falle nel sistema di sicurezza austriaco e che le responsabilità del governo guidato da Kurz potrebbero essere ben più marcate di quanto emerso nelle prime ore successive all’attacco del 2 novembre. (Geb)