Emirati-Italia: risposta al Covid-19 al centro del quarto webinar iniziativa "Innov ItalyUae" (3)

- Di particolare interesse anche i contributi del dottor Omar Najim (Department of Health di Abu Dhabi) e del professor Ernesto Damiani (Direttore AI Institute, Khalifa University), che hanno evidenziato le criticità logistiche legate alla distribuzione del vaccino e la strategia dell'Emirato di Abu Dhabi per superarle, del dottor Pierluigi Petrone (Farmindustria), che ha illustrato le competenze di tutta la filiera dell'industria farmaceutica italiana per contrastare la pandemia, e del professor Andrea Beccari (Dompe') e della professoressa Cristina Silvano (POLIMI), che hanno illustrato il progetto ExscalateCov, che utilizza il computing process per la compressione dei tempi di preparazione e sperimentazione clinica del vaccino. (Res)