Germania: ministro Difesa intende inviare marina nella regione indopacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania invierà le proprie navi da guerra nella regione dell'Indo-Pacifico, poiché il governo federale è “sempre più preoccupato” dalle mire espansionistiche della Cina nel Mar Cinese meridionale. Con la propria marina, la Germania intende garantire la libertà e la sicurezza delle rotte di navigazione di cui ha bisogno come paese esportatore. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la questione è stata discussa in videconferenza dai ministri della Difesa di Germania e Australia, Annegret Kramp-Karrenbauer e Linda Reynolds. In particolare, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato: “Abbiamo visto in Europa, usando la Russia come esempio, come i confini territoriali vengono modificati con la forza. Dovremmo valutare allo stesso modo alcuni eventi nell'Indo-Pacifico”. Il riferimento è alle iniziative della Cina nella regione: dalla creazione di isole artificiali alle rivendicazioni territoriali e al pattugliamento di tratti di mare sempre più vasti. Sia per la Germania sia per l'Australia, la Cina è un importante partner commerciale e un mercato di fondamentale importanza per le rispettive economie. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, il Paese “rifiuta sempre più la democrazia e un ordine economico basato sulle regole”. (segue) (Geb)