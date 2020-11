Germania: ministro Difesa intende inviare marina nella regione indopacifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Reynolds, l'Australia si sente già minacciata dalle iniziative cinesi nella regione dell'Indo-Pacifico, che si trova in una “zona grigia tra guerra e pace”. Pertanto, l'Australia intende collaborare strettamente con i propri partner ed è molto lieta di conquistarne di nuovi, come la Germania. L'impegno del governo federale a collaborare a garantire la libertà di navigazione nell'Indo-Pacifico è quindi “molto gradito”, ha evidenziato Reynolds. Inoltre, il ministro della Difesa australiano ha elogiato le linee guida per la regione indo-pacifica, adottate dal governo tedesco il 2 settembre scorso. L'obiettivo è il rafforzamento delle relazioni tra la Germania e gli Stati democratici dell'area. (segue) (Geb)