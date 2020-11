Germania: ministro Difesa intende inviare marina nella regione indopacifica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Kramp-Karrenbauer, la maggiore collaborazione tra Berlino e Canberra comprende anche i progetti per la difesa. Si tratta, in particolare, delle12 motovedette che i cantieri Luerssen di Brema stanno realizzando per la marina dell'Australia e della fornitura all'esercito del Paese dei mezzi corazzati da trasporto multiruolo Boxer, prodotti dal conglomerato perla difesa tedesco Rheinmetall. Tuttavia, come sottolinea “Handelsblatt”, le possibilità che la marina della Germania modifichi la situazione nell'Indo-Pacifico sono “ovviamente limitate”. Nemmeno gli Stati Uniti sono, infatti, riusciti finora a fermare le politiche espansionistiche della Cina. Con una presenza navale nell'Indo-Pacifico, la Germania intende, dunque, dimostrare che le democrazia vogliono “restare unite contro i regimi autoritari”. (segue) (Geb)