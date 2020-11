Germania: ministro Difesa intende inviare marina nella regione indopacifica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine, come primo passo, ufficiali della marina tedesca verranno imbarcati sulle navi da guerra australiane. Kramp-Karrenbauer sta, inoltre, progettando di inviare nell'Indo-Pacifico la fregata “Hamburg”, ma non prima del 2021. Reynolds ha accolto con favore le dichiarazioni del ministro della Difesa tedesco. A ogni modo, per l'Australia rimane “molto più importante” la cooperazione militare con Giappone, India e soprattutto Stati Uniti. “Non importa chi sia il presidente degli Usa, che sono e rimarranno il nostro partner più importante”, ha affermato al riguardo il ministro della Difesa australiano. Per Reynolds l'alleanza tra Stati Uniti e Australia è “la base della nostra sicurezza”. (Geb)