Bolivia: il rapporto finale dell'Organizzazione degli Stati Americani certifica la vittoria di Arce

- L'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) ha ratificato oggi la correttezza e trasparenza delle elezioni generali e presidenziali tenute il 18 ottobre in Bolivia nelle quali si è imposto il candidato del Movimiento al socialismo (Mas), Luis Arce, con il 55,1 per cento delle preferenze. E' quanto afferma il rapporto conclusivo della missione di osservatori dell'organismo regionale presentato oggi, nelle cui conclusioni si dichiara che "la cittadinanza ha votato in libertà" e che "il risultato è stato schiacciante". Il correto svolgimento delle elezioni ed il risultato finale, secondo l'Osa, "conferisce un alto livello di legittimità al governo entrante, alle istituzioni boliviane ed al processo elettorale nel suo insieme". Il capo della missione di osservatori, il ministro degli Esteri del Costa Riica, Manuel Gonzalez Sanz, ha sottolineato per parte sua che a differenza delle elezioni annullate del 2019 "non è stata rilevata nessuna azione dolosa da parte delle autorità elettorali preposte" così come non è stata rilevata nessuna manomissione nella catena di custodia delle urne. Il contenuto del rapporto, ha quindi concluso Sanz, "è il riflesso fedele di quanto osservato dalla missione".La pubblicazione del rapporto finale della missione Osa giunge nel contesto di un crescente questionamento del risultato elettorale da parte di settori radicali dell'opposizione e dello stesso governo ad interim di Jeanine Anez che ha chiesto ufficialmente oggi un audit delle elezioni. L'esecutivo guidato dalla presidente uscente si fa eco in questo modo dei sospetti di frode avanzati da settori radicali dell'opposizione e dai comitati civici della provincia di Santa Cruz, enclave del leader ultra conservatore Luis Camacho. Il documento ufficiale del governo consegnato alle autorità del Tribunale superiore elettorale (Tse) afferma che "essendo di pubblico dominio le denunce pubbliche e spontanee di differenti organizzazioni e istituzioni sociali e civiche riguardo una presunta frode elettorale" e "con l'obiettivo di dare certezza, tranquillità e credibilità alla cittadinanza", si chiede "la rapida realizzazione di un audit al processo elettorale del 18 ottobre".La diffusione del rapporto Osa giunge a pochi giorni dalla cerimonia di insediamento del presidente eletto Arce e dopo che lo stesso Tse, oltre alla Conferenza episcopale e diverse missioni internazionali di osservatori, hanno ratificato l'assoluta correttezza e trasparenza degli scrutini che hanno sancito il ritorno al governo del partito dell'ex presidente Evo Morales. Proprio il presidente del Tse, Salvador Romero, aveva escluso ieri la possibilità che venga realizzato un ulteriore audit sulla regolarità delle elezioni. "Tutte le missioni di osservatori straniere hanno ratificato che le elezioni sono state pulite e trasparenti, per cui non ci sarà nessun audit", ha affermato Romero in un'intervista rilasciata all'emittente "Red Uno". La massima autorità del paese in materia di elezioni ha quindi respinto la tesi di una frode elettorale . "Il lavoro delle missioni internazionali ha costituito di per sé un audit delle elezioni e non è stato trovato nulla che possa mettere in discussione il risultato o la correttezza e legalità degli scrutini", ha aggiunto il presidente del Tse.La vittoria di Arce è stata certificata venerdì 23 ottobre dal Tse al termine dello scrutinio integrale del voto. Il ministro delle Finanze dell'ex presidente Morales è risultato votato dal 55,1 per cento degli elettori, pari a 3.393.978 voti totali. Al secondo posto si conferma il candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, con il 28,8 per cento dei consensi (1.775.943 voti), seguito dal leader civico conservatore Luis Camacho, candidato dal partito Crediamo (Creemos), con il 14,00 per cento dei consensi (862.184). Il dettato costituzionale assegna la vittoria al primo turno se si supera la soglia del 40 per cento, con uno scarto sul secondo concorrente superiore al 10 per cento dei voti, o in caso si ottenga il 50 per cento più uno dei voti.Il 28 ottobre il Tse ha quindi consegnato agli esponenti del Mas Luis Arce e David Choquenhuanca i documenti che li riconoscono come futuri presidente e vicepresidente. Un passaggio formale con il quale l'autorità riconosce come definitivo e valido lo scrutinio delle elezioni generali del 18 ottobre e apre la strada alla vera e propria cerimonia di insediamento, prevista per l'8 novembre. La consegna delle credenziali, raccontata dai media locali, si è tenuta nella sede della Banca centrale della Bolivia, a La Paz, accompagnata da un gruppo di sostenitori del Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales che tornerà a guidare il paese dopo la parentesi del governo "ad interim" di Jeanine Anez. Il presidente del Tse, Salvador Romero, ha salutato "la libera volontà" espressa dai boliviani alle urne, augurandosi che si possano "dimenticare i funesti presagi di scontri e caos" lanciati nei giorni prima del voto.Gli oltre 7,3 milioni di elettori boliviani erano chiamati a rinnovare il parlamento ed eleggere il nuovo presidente, passo fondamentale per porre fine alla crisi politica e istituzionale nata poco meno di un anno fa. Alle presidenziali del 20 ottobre scorso, Evo Morales era risultato vincitore del primo turno, ma con un margine non sufficiente - ai sensi della Costituzione - per evitare il ballottaggio. Dopo un black out negli scrutini, durato alcune ore, le autorità elettorali annunciavano a a sorpresa un vantaggio tale da consacrare Morales presidente sin dal primo turno. Dinanzi alle prime denunce di frode, il governo chiedeva l'intervento dell'Organizzazione degli stati americani (Osa): ricevuto il rapporto elaborato dai tecnici dell'ente panamericano, che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e annunciava un ritorno del paese alle urne. Un duplice annuncio che non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. Poco dopo sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate, il generale Williams Kaliman, a caldeggiare l'abbandono di Morales. Il "cocalero" si sarebbe trasferito prima in Messico, primo paese ad offrire assistenza, e quindi in Argentina. (Abu)