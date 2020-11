Germania: direttore BfV Haldenwang su attentati islamisti, attenzione ad atti emulativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulle caricature del profeta Maometto è il principale fattore scatenante degli attentati di matrice islamista recentemente avvenuti a Dresda, presso Parigi, a Nizza e a Vienna. Ora, è necessario prestare la massima attenzione al rischio di atti emulativi. A lanciare l'avvertimento è Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Haldenwang ha affermato che le caricature di Maometto hanno fatto “ribollire gli animi” degli islamisti, che in Germania mostrano solidarietà ai loro “fratelli e sorelle nella fede in Francia”. A tal riguardo, il direttore del BfV ha affermato che l'apparato di sicurezza della Germania deve essere “molto vigili in questo momento” e tenere sotto osservazione “molto attentamente” gli estremisti islamici già noti. “Sicuramente, qualcuno pensa a emulare” gli ultimi attacchi di matrice jihadista, ha evidenziato Haldenwang. Il direttore del BfV ha poi rivelato che, negli ultimi anni, l'apparato di sicurezza ha sventato in diverse occasioni i piani per attentati in Germania elaborati dagli islamisti. A ogni modo, la minaccia jihadista rimane elevata. “Dobbiamo fare i conti con un attacco islamista ogni giorno in Germania”, ha sottolineato Haldenwang. (Geb)