Imprese: sottosegretario Baretta, subito i ristori

- Il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta in una intervista a "Il Foglio - Inserto" dice che "i ristori verranno dati a tutti, e verranno dati in fretta". E nel dirlo, Baretta offre anche un'altra garanzia: "Le risorse ci sono, anche senza bisogno di nuovi scostamenti, bisognerà semmai utilizzarle con oculatezza. L'andamento della finanza pubblica in questi ultimi mesi è stato inevitabilmente instabile, perché instabile è il nemico che bisogna fronteggiare, e cioè il virus. Ma in questo contesto, abbiamo maturato uno spazio di manovra che ci permette ora di agire con una certa serenità, pur in una fase assai complicata". Il sottosegretario rileva inoltre che "la positiva reazione dell'industria manifatturiera, nei mesi seguiti alla prima ondata, ci ha consentito di ridurre il calo del pil fino al 9 per cento. Il che ci ha indotto a una Nadef più prudenziale, anche in vista di mesi incerti e complicati, con la ripresa della pandemia difficile che pone ancora molte incognite. Ora, quello scarto di cui parlavo, quel `tesoretto', ci consente un margine di tolleranza dentro il quale dobbiamo e possiamo muoverci. Sapendo, però, che l'emergenza sarà ancora lunga, e ci costringerà a rivedere, in un senso o nell'altro, previsioni di crescita e di spesa". (segue) (Res)