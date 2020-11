Imprese: sottosegretario Baretta, subito i ristori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baretta spiega infine che "il Covid-19 impone delle novità metodologiche. Ci obbliga a elaborare misure mutevoli e dinamiche perché mutevole e dinamica è la situazione sanitaria del paese". Da qui il decreto ristori, provvedimento per sua natura estremamente flessibile. "La difficoltà sta proprio lì: nel congegnare un provvedimento che dovrà essere utilizzabile anche in caso di una eventuale estensione del perimetro delle cosiddette aree rosse, e in secondo luogo anche quelle arancioni", ha concluso il sottosegretario all'Economia. (Res)