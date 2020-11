Covid: Visco (Bankitalia), avremo un periodo non breve di incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco in una intervista a "Il Foglio - Inserto" osserva che "il punto di fondo è l'incertezza. Noi abbiamo l'incertezza legata al fatto che l'esplosione dei contagi e le proiezioni sul piano epidemiologico non sono confortanti in questo momento. Questo crea incertezza nei comportamenti: si è portati a ridurre le spese in alcune attività, si viaggia di meno, si acquistano servizi in modo diverso rispetto a un anno fa. Ma non c'è soltanto questa reazione, c'è anche la propensione a risparmiare di più, anche da parte di coloro che hanno redditi e continuano ad avere redditi". "Ciò - continua - può generare minore crescita non solo dei consumi ma anche delle attività di investimento delle imprese, e con questo minori opportunità di occupazione, di redditi e quindi ancora minori consumi e minori risparmi. C'è questo rischio che va affrontato sul piano della politica economica. Una politica economica immediata non può che essere una politica keynesiana, una politica che tenda a sopperire laddove la domanda privata è insufficiente". (segue) (Res)