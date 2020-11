Italia-India: oggi il vertice virtuale tra Conte e Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrà un vertice virtuale col primo ministro indiano, Narendra Modi, oggi alle 12, in occasione del quale saranno conclusi diversi accordi intergovernativi e tra soggetti privati. Il summit “darà l’opportunità ai due leader di esaminare nel complesso il quadro della relazione bilaterale e di scambiare opinioni su questioni regionali e globali di comune interesse”, ha annunciato un comunicato del governo indiano. Probabilmente si parlerà anche di un coordinamento in vista delle presidenze consecutive del G20: quella italiana nel 2021 e quella indiana nel 2022. Secondo anticipazioni del quotidiano “The Hindu Business Line”, l’India punta a incrementare l’afflusso di investimenti italiani e ad aumentare la cooperazione nel campo della difesa e vede un grande potenziale di partnership con l’Italia, terza economia dell’Ue dopo la Brexit. Il vertice cade a due anni dal viaggio in India di Conte, che il 30 ottobre 2018 si recò a Nuova Delhi per incontrare l’omologo e intervenire al Technology Summit, manifestazione di cui l’Italia era Paese partner in quell’edizione. L’incontro con Modi si concluse con una dichiarazione congiunta in quattro capitoli: “Crescenti legami politici”; “Rafforzamento dell’impegno economico”; “Partnership tecnologica: una ridefinizione dei legami bilaterali” e “Partner in un mondo multilaterale”. Si tratta di un documento in cui sono stati indicati alcuni settori di impresa particolarmente promettenti per lo sviluppo della cooperazione industriale. (segue) (Res)