Italia-India: oggi il vertice virtuale tra Conte e Modi (2)

- L’India, si legge nella dichiarazione, “ha invitato l’Italia a esplorare opportunità di investimento nell’intera filiera del processo di trasformazione alimentare, in particolare nelle unità di trasformazione, nella produzione di attrezzature, nello sviluppo delle competenze, nella ricerca e nello sviluppo e nella garanzia di qualità”. Riconoscendo l’eccellenza italiana nel design, le parti hanno concordato anche di valutare le opportunità nel campo della progettazione di accessori “lifestyle”, con particolare attenzione al segmento della pelle, e in quello automobilistico e dei trasporti. Inoltre, le aziende indiane e italiane sono state esortate a esplorare la possibilità di partnership pubblico-private per la realizzazione di infrastrutture ed è stato convenuto di “intensificare i contatti tra la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) italiana e il National Infrastructure Investment Fund (Niif) indiano”. Infine, “l’India ha invitato le aziende italiane che producono apparecchiature per la difesa a investire nell’ambito dell’iniziativa ‘Make in India’ e a collaborare con aziende indiane per la progettazione e la costruzione di attrezzature per la difesa”. (segue) (Res)