Italia-India: oggi il vertice virtuale tra Conte e Modi (3)

- Conte si era recato a Nuova Delhi per proseguire la missione di rilancio della relazione bilaterale avviata l’anno precedente da Paolo Gentiloni, primo presidente del Consiglio italiano a recarsi in India dal viaggio di Romano Prodi del 2007, a dieci anni di distanza. Per molto tempo, infatti, la vicenda dei marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, iniziata nel 2012 e non ancora del tutto conclusa, ha avuto un impatto indubbiamente negativo sui rapporti tra i due paesi. Il 2 luglio la Corte permanente di arbitrato dell’Aja si è pronunciata sulla controversia relativa all’incidente che coinvolse la petroliera italiana “Enrica Lexie” e il peschereccio indiano “St. Antony”. I due fucilieri di Marina, in servizio antipirateria sulla petroliera, furono arrestati dalle autorità indiane con l’accusa di avere ucciso due pescatori, arresto contestato dal governo italiano per il quale i fatti erano avvenuti in acque internazionali. La Corte, accogliendo la tesi dell’Italia, ha stabilito che Latorre e Girone (rientrati in patria rispettivamente nel 2014 e nel 2016) godono dell’immunità funzionale in relazione ai fatti accaduti e che all’India è precluso l’esercizio della propria giurisdizione nei loro confronti. Tuttavia, l’Italia dovrà risarcire la perdita di vite umane, i danni fisici, materiali e morali. L’India “ha preso atto” della sentenza e le parti dovranno accordarsi per il risarcimento. Al riguardo, la Corte suprema indiana ad agosto ha annunciato che intende ascoltare le famiglie delle vittime. (segue) (Res)