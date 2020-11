Italia-India: oggi il vertice virtuale tra Conte e Modi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa Conte disse che c’era “ancora un potenziale largamente inespresso” da sviluppare nella relazione bilaterale, affermazione che può dirsi tuttora vera. Tuttavia, nonostante le difficoltà, gli scambi commerciali tra i due paesi l’anno scorso hanno raggiunto 9,52 miliardi di dollari e sono stati compiuti progressi politici. Il governo indiano, nell’annuncio del vertice, ha definito la relazione “cordiale e multiforme” e riconosciuto all’Italia il suo ruolo di “membro importante dell’Unione europea” e il suo “positivo contributo all’ampliamento dei legami India-Ue”. In vista del vertice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il 2 novembre ha avuto un colloquio in videoconferenza con il ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal. I due ministri, stando a quanto riferito dalla Farnesina, hanno passato in rassegna la situazione degli investimenti italiani e l’ingresso in India, negli ultimi anni, di nuovi operatori in settori di grande potenziale quali quelli delle energie rinnovabili e del gas. Inoltre, hanno avuto uno scambio di vedute sugli strumenti per rilanciare gli scambi commerciali. Di Maio ha quindi espresso l’intenzione di convocare nella prima metà del 2021 la nuova sessione della Commissione economica mista, principale foro istituzionale per la cooperazione economica bilaterale, e ha condiviso le priorità italiane per la presidenza del G20. La promozione della salute come bene pubblico globale sarà centrale nell’agenda. Allo stesso tempo il ministro ha auspicato che il G20 possa fornire un contributo decisivo per porre le basi di una ripresa economica globale ed equilibrata, inclusiva e sostenibile. (segue) (Res)