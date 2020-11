Italia-India: oggi il vertice virtuale tra Conte e Modi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Di Maio il 28 ottobre, in un messaggio inviato al forum online High Level Dialogue on Economic Relations – promosso dall’Associazione India-Italia per la cooperazione fra i due paesi (Aiicp), in collaborazione con Confindustria e Confederation of Indian Industry (Cii) e con il sostegno delle rispettive ambasciate – ha sottolineato la crescita dei rapporti economici tra i due paesi negli ultimi anni. “Tra il 2016 e il 2019, il commercio bilaterale è aumentato di oltre il 20 per cento. Oggi l’Italia è il quarto esportatore in India tra i paesi dell’Ue, classificandosi al 18mo posto a livello mondiale”, ha detto il ministro, precisando che “più di 700 aziende italiane hanno stabilito la loro presenza in India, impiegando oltre 52 mila dipendenti locali” e che “la loro attività vale un fatturato di oltre cinque miliardi di euro”. Il titolare della Farnesina ha evidenziato che il cambiamento climatico, la transizione energetica e la pandemia di coronavirus sono le principali sfide attuali, su cui è necessario trovare un’intesa comune e duratura e ha invitato a scommettere sull’India e sulle sue opportunità. “Il governo indiano ha intrapreso riforme coraggiose per migliorare l’ambiente imprenditoriale e attrarre investimenti diretti esteri. Il programma ‘Make in India’ potrebbe essere una buona occasione per mettere piede in India e in tutta l’Asia. È qui che sta avvenendo gran parte della crescita globale”, ha spiegato. Di Maio ha poi indicato “tre priorità comuni: sostenibilità, transizione economica, infrastrutture di alta qualità”, su cui lavorare in vista delle presidenze del G20. (segue) (Res)