Italia-India: oggi il vertice virtuale tra Conte e Modi (6)

- L’evento ha confermato l’importanza della cooperazione industriale e, per l’Italia, la necessità di puntare sui propri settori forti. Sei i temi strategici individuati: manifattura avanzata, automotive, transizione energetica, infrastrutture, agroalimentare e tecnologia. A settembre anche il rapporto “Open (again). Una ripartenza all’insegna dell’export”, pubblicato da Sace, la società assicurativo-finanziaria del gruppo Cassa depositi e prestiti, ha inserito l’India in una lista di paesi asiatici considerati tra “i mercati da presidiare per sfruttare una ripartenza più veloce della domanda”. Le opportunità settoriali offerte dal paese riguardano soprattutto l’agribusiness e l’industria della trasformazione alimentare. Quest’ultima, spiega Sace, è una delle più grandi industrie indiane, che coinvolge quasi due milioni di lavoratori e si colloca al quinto posto in termini di produzione, consumo ed esportazioni, con un valore pari a 325 miliardi di dollari nel 2018 e che dovrebbe raggiungere 666 miliardi di dollari entro il 2024, con una crescita annua del 12,4 per cento nel quinquennio 2019-2024. Nonostante la solida base produttiva agricola, in India una notevole quantità di prodotti alimentari viene sprecata a causa di infrastrutture inadeguate e dell’arretratezza degli impianti di imballaggio e stoccaggio e dei mezzi di trasporto. Il governo indiano sta stanziando ingenti investimenti pubblici per lo sviluppo di infrastrutture di raccolta, trasformazione e conservazione degli alimenti e aprendo agli investimenti esteri diretti al cento per cento. “C’è, dunque, grande richiesta di trasferimento tecnologico da paesi all’avanguardia in questo settore, come l’Italia”, sintetizza Sace. (segue) (Res)