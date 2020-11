Italia-India: oggi il vertice virtuale tra Conte e Modi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace si aspetta che, per effetto della pandemia, le esportazioni italiane verso l’India diminuiranno del 15,4 per cento quest’anno, dopo un modesto incremento dell’1,1 per cento l’anno scorso. Tuttavia, già nel 2021 si prevede una ripresa per le esportazioni italiane in India, +11,8 per cento. Sace e Simest, insieme all’ambasciata d’Italia a Nuova Delhi e all’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno recentemente presentato “Obiettivo India. Una guida per le imprese”, uno strumento nato per orientare le aziende italiane, in particolare piccole e media, alla ricerca di nuove mete di investimento e di export tra le opportunità offerte dal mercato indiano. La guida si compone di tre parti. Nella prima si inquadra lo scenario economico che caratterizza l’India, in particolare a seguito dell’emergenza pandemica, con un focus sui settori di opportunità per il Made in Italy. Nella seconda parte vengono illustrate le soluzioni messe in campo dagli attori di sistema per sostenere le imprese che intendono affacciarsi sul mercato indiano: dai servizi informativi, promozionali e di consulenza messi a disposizione dall’Agenzia Ice ai prodotti assicurativo-finanziari offerti da Sace, Simest e Cdp. Infine, nella terza parte sono riportate informazioni su usi e costumi del mercato locale e una “business etiquette”, per non compiere passi falsi con le controparti indiane e partire con il piede giusto. (Res)