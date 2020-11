Imprese: Visco (Bankitalia), si parla troppo di finanziamenti e poco di come dovremmo orientarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha spesso sottolineato che la questione della linea di credito per le spese sanitarie legata al Mes comporterebbe solo vantaggi per un paese come l'Italia. "Io - spiega il governatore a "Il Foglio - Inserto" - sono stato già in passato chiamato a esprimermi ufficialmente, anche in sede parlamentare, su questa forma di finanziamento della spesa pubblica, anche di recente al Festival dell'Economia di Trento. Credo che però il rischio sia di parlare troppo di quali strumenti finanziari devono essere attivati: la discussione politica e mediatica è rivolta al finanziamento, non a dove dovremmo orientarci, a quali interventi devono avere la priorità in questa fase di emergenza. Credo sia molto importante intervenire nell'emergenza, però non bisogna perdere di vista il periodo più lungo". "Veniamo da molti anni di ritardi, - aggiunge - nei campi della ricerca, della conoscenza, delle infrastrutture materiali e immateriali, ritardi molto grandi per le imprese. E quindi quali sono i settori e i progetti da finanziare con questi fondi europei è ancora più importante di vedere a che tipo di fondi attingere. E' vero che sul mercato andiamo per prendere a prestito quei fondi per finanziarie le spese che non sono coperte con le entrate tributarie, ma il punto è capire quali sono le spese che con questa disponibilità di fondi europei possiamo finanziarie". (segue) (Res)