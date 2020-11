Imprese: Visco (Bankitalia), si parla troppo di finanziamenti e poco di come dovremmo orientarci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visco auspica inoltre "più dibattito politico, non solo quello tra tecnici, ad esempio sul se e come includere in un piano per la digitalizzazione l'estensione a tutto il paese della banda larga ultraveloce. Le famiglie italiane abbonate alla banda fissa ultraveloce sono il 13 per cento, la media europea è più del doppio. Bisogna capire come si fa a mettere in moto questo piano e a rendere le persone più competenti in campo digitale. E ancora bisogna chiedersi che piano spingere per la transizione energetica: la carbon tax, gli incentivi di utilizzo di forme di energia meno inquinanti?". "E poi - conclude Visco - c'è la questione sanitaria, come potenziare il sistema sanitario: servono più centri Covid, più drive-in, oppure la cosa più importante è come favorire l'approvvigionamento dei medicinali e la migliore risposta degli ospedali, delle Asl? Date queste domande, poi possiamo chiederci che tipo di fondi utilizzare". (Res)