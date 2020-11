Germania: BfV, coordinamento jihadisti in Europa-Stato islamico ancora non dimostrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli attacchi di matrice jihadista avvenuti recentemente a Dresda, presso Parigi, a Nizza e in Europa, non vi sono ancora prove che dimostrino il coordinamento tra i sostenitori dello Stato islamico in Europa e l'organizzazione terroristica nella regione araba. È quanto affermato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Haldenwang ha osservato che il BfV non vede ancora una strategia coordinata del sedicente califfato per l'Europa, “con strutture e piani concreti”. Per Haldenwang, “la propaganda dello Stato islamico è sufficiente per motivare singoli attentatori radicalizzati ad agire e a riconoscersi” nell'organizzazione terroristica. (Geb)