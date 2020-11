Terrorismo: Russia, Fsb smantella una cellula terroristica a Kazan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha smantellato una cellula terroristica del movimento Hizb ut-Tahrir al-Islam individuata a Kazan, nella Repubblica del Tatarstan. Cinque islamisti radicali sono stati arrestati per reclutamento e propaganda a favore dello Stato islamico. Secondo quanto riferito dall'Fsb in una nota le persone arrestate avrebbero svolto attività di propaganda islamista e reclutamento in tutta la regione russa. (Rum)