Coree: Seul sollecita Washington a riprendere il dialogo con il Nord

- Il consigliere per la sicurezza Nazionale della presidenza sudcoreana, Suh Hoon, ha sollecitato gli Stati Uniti a riprendere quanto prima i colloqui per la denuclearizzazione della Penisola coreana con la Corea del Nord. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui l’appello è stato rivolto dal funzionario nel corso di una videoconferenza trilaterale con i vertici della sicurezza nazionale di Stati Uniti e Giappone. Al colloquio ha preso parte la controparte statunitense di Suh, Robert O’Brien, e il giapponese Shigeru Kitamura. Il portavoce della presidenza sudcoreana, Kang Min-seok, ha dichiarato che i tre funzionari hanno concordato di non creare alcun vuoto nella cooperazione trilaterale relativa alla sicurezza e agli affari esteri, a prescindere dalla situazione di incertezza generata dalle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Le discussioni hanno riguardato anche gli sforzi tesi a contrastare la pandemia di coronavirus, incluse le misure cooperative per lo sviluppo di un vaccino e altri trattamenti terapeutici. (segue) (Git)