Coree: Seul sollecita Washington a riprendere il dialogo con il Nord (2)

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato oggi, 6 novembre, che Seul non intende rinunciare agli sforzi per la denuclearizzazione della Penisola coreana e il conseguimento della pace permanente nella regione, in un contesto segnato dall’incertezza in merito all’esito delle elezioni presidenziali Usa dello scorso 3 novembre. Il presidente ha tenuto un discorso in occasione del Forum di Jeju per la pace e la prosperità, un evento internazionale che si tiene ogni anno presso l’isola di Jeju. “La Corea non smetterà mai di sforzarsi per una conclusione definitiva della guerra, per conseguire la denuclearizzazione e stabilire una pace permanente nella Penisola coreana”, ha dichiarato il presidente. Contrariamente allo scorso anno, Moon non ha però fatto alcuna menzione diretta ad una dichiarazione politica che ponga formalmente fine alla Guerra di Corea (1950-1953). La stampa sudcoreana riporta frattanto le dichiarazioni di Joseph Yun, ex rappresentante speciale Usa per la politica nordcoreana intervenuto a sua volta al Forum di Jeju: secondo il funzionario, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è “del tutto preparato” ad assumere un ruolo costruttivo nel processo di denuclearizzazione della Penisola Coreana. Yun, un democratico, ha dichiarato che “è evidente che l’agenda di Biden include le questioni coreane”, anche se non ha fornito esempi concreti a tal proposito. Il quotidiano “Korea Herald” ricorda che in Corea del Sud Biden è percepito come un candidato meno attento alle questioni relative alla Penisola coreana rispetto al presidente uscente Trump. (segue) (Git)