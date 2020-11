Coree: Seul sollecita Washington a riprendere il dialogo con il Nord (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili della Difesa di Corea del Sud e Stati Uniti hanno preso parte il 14 ottobre scorso al 52mo Incontro consultivo di sicurezza (Scm). In cima all’agenda del dialogo, che si è tenuto a Washington, c’è stato ancora il nodo del rinnovo dell’accordo per la condivisione dei costi di stazionamento delle Forze Usa in Corea del Sud, e il trasferimento alla Corea del Sud del comando delle operazioni congiunte nella Penisola coreana in tempo di guerra. In vista dell'appuntamento il ministro della Difesa sudcoreano, Suh Wook, e l'omologo statunitense, Mark Esper, hanno avuto un colloquio telefonico. Il segretario alla Difesa Usa si è congratulato con Suh, che ha recentemente assunto l’incarico; i due ministri si sono impegnati a rafforzare ulteriormente la consultazione e a lavorare per rafforzare ulteriormente la postura difensiva comune e l’interoperabilità tra le rispettive Forze armate. Ieri, inoltre, si è svolto in modalità virtuale il 45mo Incontro del Comitato militare congiunto. La visita è la prima all’estero di Suh, che ha assunto l’incarico di ministro della Difesa lo scorso settembre, in sostituzione di Jeong Kyeong-doo. È anche la prima di un ministro della Difesa sudcoreana all’estero dall’inizio della pandemia di coronavirus, lo scorso febbraio. Corea del Sud e Stati Uniti tengono colloqui consultivi sulla sicurezza ogni anno attorno al mese di ottobre, per discutere le principali questioni bilaterali in materia di difesa e sicurezza, incluse le minacce provenienti dalla Corea del Nord. (Git)