Bolivia: rapporto finale Osa ratifica legittimità risultato elezioni di ottobre e vittoria di Arce

- L'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) ha ratificato oggi la correttezza e trasparenza delle elezioni generali e presidenziali tenute il 18 ottobre in Bolivia nelle quali si è imposto il candidato del Movimiento al socialismo (Mas), Luis Arce, con il 55,1 per cento delle preferenze. E' quanto afferma il rapporto conclusivo della missione di osservatori dell'organismo regionale presentato oggi, nelle cui conclusioni si dichiara che "la cittadinanza ha votato in libertà" e che "il risultato è stato schiacciante". Il correto svolgimento delle elezioni ed il risultato finale, secondo l'Osa, "conferisce un alto livello di legittimità al governo entrante, alle istituzioni boliviane ed al processo elettorale nel suo insieme". Il capo della missione di osservatori, il ministro degli Esteri del Costa Riica, Manuel Gonzalez Sanz, ha sottolineato per parte sua che a differenza delle elezioni annullate del 2019 "non è stata rilevata nessuna azione dolosa da parte delle autorità elettorali preposte" così come non è stata rilevata nessuna manomissione nella catena di custodia delle urne. Il contenuto del rapporto, ha quindi concluso Sanz, "è il riflesso fedele di quanto osservato dalla missione". (segue) (Abu)